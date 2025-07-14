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Спорт

Международный турнир по теннису J30 завершился в Чолпон-Ате. Результаты

В городе Чолпон-Ата завершился международный турнир по большому теннису J30 CHOLPON-ATA. Об этом сообщила федерация данного вида спорта в соцсетях.

В турнире приняли участие теннисисты из Кыргызстана, Узбекистана, России, Индии, США, Турции и Китая.

Победителем в одиночном разряде среди мужчин стал Даниэль Юрекли (Казахстан), обыгравший в финале спортсмена из США Ааруш Коте.

В парном разряде победителями стали казахстанские теннисисты Родион Лукашов и Тимур Сауленко. Серебряные медали завоевали кыргызстанский теннисист Давид Могилевский и россиянин Никита Клецов.

У девушек в одиночном разряде первое место заняла теннисистка из Кыргызстана Сафина Хабибрахманова, обыгравшая в решающей встрече казахстанскую теннисистку Сабину Шухратову.

В парном разряде победительницами стали Сафина Сафиулина и Яна Штода из Казахстана, которые обыграли Софию Бахареву и Софию Шарипову из России.
Ссылка: https://24.kg/sport/336176/
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