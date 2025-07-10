Сборная Кыргызстана по футболу опустилась на позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Кыргызстана по футболу оказалась на 104-м месте в рейтинге ФИФА. Обновленный список опубликован на сайте международной федерации.

Команда КР опустилась на одну позицию.

В рейтинге 210 сборных. В пятерке лидеров — Аргентина, Испания, Франция, Англия и Бразилия.

В зоне АФК сборная КР занимает 17-е место.

Напомним, ранее сборная Кыргызстана сыграла два матча отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в зоне «Азия» — 5 и 10 июня были ничьи с командами КНДР и ОАЭ.

Женская сборная КР занимает 136-е место в рейтинге Международной федерации футбола.