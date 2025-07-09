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Спорт

Сын Камчыбека Ташиева будет играть за футбольную команду «Мурас Юнайтед»

Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» озвучил имена новичков, которых подписал в летнее трансферное окно. По данным сайта Prosports.kz, среди новоприбывших есть защитник и капитан молодежной сборной Кыргызстана Эмир-Хан Кыдыршаев.

из архива
Фото из архива. Защитник и капитан молодежной сборной Кыргызстана Эмир-Хан Кыдыршаев

Напомним, 20-летний защитник в прошлом сезоне был заявлен за клуб «Тренчин» из Словакии, куда перешел в январе этого года, но пока не сыграл ни одного матча.

В «Мурас Юнайтед» также перешли Ислам Юнусов и Темирлан Самат уулу из «Дордоя» и Нурбол Бактыбеков из «Кыргызалтына».

Эта команда лидирует в чемпионате Кыргызстана, опережая «Барс» на 4 очка, а также вышла в полуфинал Кубка страны.

12 августа «Мурас Юнайтед» дебютирует в Лиге вызова Азии. В квалификации турнира команда сыграет в гостях против клуба «Абахани Лимитед» из Бангладеш.
Ссылка: https://24.kg/sport/335652/
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