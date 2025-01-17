Сын Камчыбека Ташиева заключил контракт со словацким футбольным клубом

Капитан кыргызстанской молодежной сборной, сын главы ГКНБ и президента Кыргызского футбольного союза Камчыбека Ташиева Эмир-Хан Кыдыршаев заключил контракт со словацким ФК «Тренчин». Об этом говорится на сайте футбольного клуба.
Как отмечается, 19-летний защитник подписал с клубом соглашение на полтора года.
Напомним, в феврале 2024 года Камчыбек Ташиев сообщил, что его младшая дочь Сумая, которой тогда было девять лет, занимается футболом за рубежом, и выразил надежду на то, что она станет хорошей спортсменкой.