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Спорт

Сын Камчыбека Ташиева заключил контракт со словацким футбольным клубом

Капитан кыргызстанской молодежной сборной, сын главы ГКНБ и президента Кыргызского футбольного союза Камчыбека Ташиева Эмир-Хан Кыдыршаев заключил контракт со словацким ФК «Тренчин». Об этом говорится на сайте футбольного клуба.

Как отмечается, 19-летний защитник подписал с клубом соглашение на полтора года.

www.astrencin.sk
Фото www.astrencin.sk. Эмир-Хан Кыдыршаев
«Эмир-Хан Кыдыршаев имеет опыт работы в молодежных командах ФК «Барселона», «Леванте» и «Перуджа Кальчо». Последний раз работал в испанском клубе «Сант-Кугат». При этом он является капитаном сборной Кыргызстана до 20 лет», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2024 года Камчыбек Ташиев сообщил, что его младшая дочь Сумая, которой тогда было девять лет, занимается футболом за рубежом, и выразил надежду на то, что она станет хорошей спортсменкой. 
Ссылка: https://24.kg/sport/317044/
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