Кыргызстанец Кубаныч Анарбеков завоевал серебро чемпионата Азии по борьбе (U-17)

Кыргызстанец Кубаныч Анарбеков завоевал серебро чемпионата Азии по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 71 килограмма в финале представитель КР уступил Бехрузбеку Валиеву из Узбекистана.

Ранее он победил соперников из Республики Корея и Казахстана.

Напомним, сегодня две бронзовые медали завоевали Бактыгуль Жуманазарова и Аяна Асамаликова, а Нурбек Жумабаев стал серебряным призером. Накануне кыргызстанцы взяли пять наград разного достоинства.