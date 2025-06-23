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Спорт

Кыргызстанец Эмир Эмилов завоевал серебро чемпионата Азии по борьбе (U-17)

Спортсмен из Кыргызстана Эмир Эмилов выиграл серебряную медаль чемпионата Азии по спортивной борьбе (U-17). Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В греко-римском стиле в весовой категории до 60 килограммов в финале он уступил борцу из Казахстана Дамиру Акану — 2:5.

Ранее он был сильнее спортсменов из Ирана и Узбекистана.

Еще один кыргызстанец Санжар Салбеков в весовой категории до 92 килограммов завоевал бронзовую награду, обыграв представителя Китайского Тайбэя.

Сегодня спортсмены из Кыргызстана Ислам Курбанов и Алхам Абдирасулов выиграли золотые медали чемпионата Азии по спортивной борьбе (U-17), а Байгелди Омурбеков — бронзовую награду.
Ссылка: https://24.kg/sport/333827/
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