Борец из Кыргызстана Асан Жанышов стал чемпионом Азии (U-23)

Кыргызстанец Асан Жанышов выиграл молодежный чемпионат Азии по греко-римской борьбе во Вьетнаме. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 87 килограммов наш соотечественник оказался сильнее спортсменов из Индии, Казахстана, Таиланда и Туркменистана.

В финале он встретился с Максатом Сайлау из Казахстана, которого уже победил на групповом этапе.

Напомним, накануне кыргызстанцы завоевали семь медалей молодежного чемпионата Азии по борьбе. Сегодня серебро взяла Арууке Кадырбек кызы.