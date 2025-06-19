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Спорт

Борец из Кыргызстана Асан Жанышов стал чемпионом Азии (U-23)

Кыргызстанец Асан Жанышов выиграл молодежный чемпионат Азии по греко-римской борьбе во Вьетнаме. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 87 килограммов наш соотечественник оказался сильнее спортсменов из Индии, Казахстана, Таиланда и Туркменистана.

В финале он встретился с Максатом Сайлау из Казахстана, которого уже победил на групповом этапе. 

Напомним, накануне кыргызстанцы завоевали семь медалей молодежного чемпионата Азии по борьбе. Сегодня серебро взяла Арууке Кадырбек кызы.
Ссылка: https://24.kg/sport/333403/
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