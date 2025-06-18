Чемпионат Азии по борьбе (U-23). У кыргызстанцев в первый день семь медалей

Кыргызстанцы завоевали семь медалей в первый день молодежного чемпионата Азии по борьбе, который стартовал во Вьетнаме. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.
Все семь спортсменов из КР, участвовавшие в турнире сегодня, завоевали медали.
Результаты отечественной сборной:
- золото — Нурманбет Раймалы уулу (до 97 килограммов);
- серебро — Байман Каримов (до 67 килограммов), Кутман Темирбеков (до 72 килограммов), Бекзат Орункул уулу (до 82 килограммов);
- бронза — Курманбек Жапаров (до 60 килограммов), Эрлан Марс уулу (до 77 килограммов), Нурболот Токтогонов (до 130 килограммов).