Чемпионат Азии по борьбе (U-23). У кыргызстанцев в первый день семь медалей

Кыргызстанцы завоевали семь медалей в первый день молодежного чемпионата Азии по борьбе, который стартовал во Вьетнаме. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Все семь спортсменов из КР, участвовавшие в турнире сегодня, завоевали медали.

Результаты отечественной сборной: