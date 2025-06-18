23:32
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Спорт

Чемпионат Азии по борьбе (U-23). У кыргызстанцев в первый день семь медалей

Кыргызстанцы завоевали семь медалей в первый день молодежного чемпионата Азии по борьбе, который стартовал во Вьетнаме. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Все семь спортсменов из КР, участвовавшие в турнире сегодня, завоевали медали.

Результаты отечественной сборной:

  • золото — Нурманбет Раймалы уулу (до 97 килограммов);
  • серебро — Байман Каримов (до 67 килограммов), Кутман Темирбеков (до 72 килограммов), Бекзат Орункул уулу (до 82 килограммов);
  • бронза — Курманбек Жапаров (до 60 килограммов), Эрлан Марс уулу (до 77 килограммов), Нурболот Токтогонов (до 130 килограммов).
Ссылка: https://24.kg/sport/333221/
просмотров: 370
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Нурманбет Раймалы уулу стал чемпионом Азии по борьбе
Камчыбек Ташиев подарил борцу Орозобеку Токтомамбетову Chevrolet Cobalt
Узур Джузупбеков поднялся на 5-е место в рейтинге сильнейших борцов мира
Турнир по борьбе в Монголии. Кыргызстанец Тайырбек Жумашбек уулу завоевал золото
Турнир по борьбе в Монголии. Кыргызстанец Орозобек Токтомамбетов завоевал бронзу
Турнир по борьбе в Монголии. Кыргызстанцы заняли первое общекомандное место
Турнир по борьбе в Монголии. Кыргызстанцы завоевали шесть медалей в первый день
Борцы из Кыргызстана заняли второе общекомандное место на TaKhti Cup в Иране
Борец из Кыргызстана выиграл золото международного турнира Baikal Open — 2025
Чемпионат Азии по борьбе. Орозобек Токтомамбетов выиграл серебряную медаль
Популярные новости
Турнир CAFA. Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу (U-20) заняла второе место Турнир CAFA. Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) заняла второе место
Как прошел ночной забег Night Run&nbsp;&mdash; 2025&nbsp;в Бишкеке Как прошел ночной забег Night Run — 2025 в Бишкеке
Кыргызстанки впервые примут участие в&nbsp;женской лиге чемпионов АФК Кыргызстанки впервые примут участие в женской лиге чемпионов АФК
В&nbsp;Кыргызстане создан новый Центр спортивной медицины и&nbsp;здоровья В Кыргызстане создан новый Центр спортивной медицины и здоровья
Бизнес
Мы&nbsp;запускаем BakAi-чат&nbsp;&mdash; инновация, которая меняет мобильный банкинг уже сегодня Мы запускаем BakAi-чат — инновация, которая меняет мобильный банкинг уже сегодня
&laquo;Элдик Банк&raquo; первым в&nbsp;КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS «Элдик Банк» первым в КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS
Отдыхай, смотри, общайся&nbsp;&mdash; выбирай &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; и&nbsp;забудь про трафик Отдыхай, смотри, общайся — выбирай «Переходи на О! Комбо» и забудь про трафик
«Элдик Банк» усиливает поддержку женского предпринимательства в регионах КР «Элдик Банк» усиливает поддержку женского предпринимательства в регионах КР
18 июня, среда
23:27
Цены на рис в Японии поднялись в два раза. Теперь он стоит дороже хлеба Цены на рис в Японии поднялись в два раза. Теперь он ст...
23:02
Московский Музей Победы представит в Кыргызстане выставку «Парады Победы. 1945»
22:35
В части Бишкека 19 июня отключат холодную воду
22:30
Ремонт участка улицы Курманджан Датки. Частично изменены схемы 11 автобусов
22:26
Чемпионат Азии по борьбе (U-23). У кыргызстанцев в первый день семь медалей