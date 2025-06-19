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Спорт

Самая дорогая сделка. «Лос-Анджелес Лейкерс» продан за $10 миллиардов

Контрольный пакет акций баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» продан за $10 миллиардов. Как сообщает The Wall Street Journal, это самая дорогая сделка в истории мирового спорта.

Покупателем стал миллиардер Марк Уолтер — совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» и английского футбольного клуба «Челси». Он уже владел долей в «Лейкерс» с 2021 года, а теперь получил контроль над франшизой.

Семья Бассов, управлявшая клубом с 1979-го, сохранила около 15 процентов акций. Джини Басс продолжит исполнять обязанности руководителя команды и будет представлять «Лейкерс» в советах НБА.

Сделка состоялась на фоне стремительного роста рыночной стоимости спортивных клубов. Ранее, в этом году, рекорд принадлежал «Бостон Селтикс», проданному за $6,1 миллиарда. Новый владелец «Лейкерс» заявил о намерении сохранить историческое наследие клуба и укрепить его позиции в лиге.
Ссылка: https://24.kg/sport/333356/
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