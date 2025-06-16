В Бишкеке на базе спортивного комплекса ФОК «Газпром — детям» состоялся пятый ночной забег Night Run, который собрал около 3 тысяч участников из 25 стран. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Каждому после пересечения финишной черты вручили памятную медаль. Победителей в мужской и женской категориях наградили медалями и ценными призами от партнеров.

На территории старта организовали интерактивную выставочную зону с развлекательными активностями от партнеров, подарками и тематическими фотозонами. Участники могли размяться на общей разминке перед стартом, а после забега — отдохнуть и зарядиться эмоциями во время концертной программы.

Night Run ежегодно проводится с целью развития массового спорта и физической культуры как важнейшей составляющей здоровья нации. Особенность мероприятия — вечерний формат, когда участники преодолевают дистанцию в атмосфере заката и ночного города.

Организаторами мероприятия выступили общественное объединение «Номад Спорт» и департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека.