Лига вызова Азии по футболу. Стали известны соперники команд из Кыргызстана

Стали известны соперники команд из Кыргызстана в рамках Лиги вызова Азиатской футбольной конфедерации. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Напомним, в новом сезоне третьего по силе турнира в Азии примут участие две команды из Кыргызстана — действующий чемпион «Абдыш-Ата» из Канта и обладатель Кубка страны «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада.

Команды из Кыргызстана стартуют со стадии квалификации и проведут свои матчи 12 августа.

«Абдыш-Ата» сыграет против команды, занявшей второе место в чемпионате Сирии, турнир Первого дивизиона которого завершится в июле.

«Мурас Юнайтед» свой дебют в Лиге вызова АФК проведет в гостях против вице-чемпиона Бангладеш «Абахани Лимитед». По данным КФС, место проведения матча пока не определено. Есть информация, что игра пройдет на стадионе Sheikh Fazlul Haque Mani в городе Гопалганджа (Бангладеш).

Лига вызова АФК, квалификация:

12 августа

«Абахани Лимитед» (Бангладеш) — «Мурас Юнайтед».

Место проведения: неизвестно.

12 августа

«Абдыш-Ата» — команда, занявшая второе место в чемпионате Сирии.

Место проведения: стадион имени Долона Омурзакова в Бишкеке.