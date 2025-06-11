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Спорт

В Лиге вызова Азиатской футбольной конфедерации примут участие два клуба из КР

В розыгрыше Лиги вызова АФК сыграют два клуба из Кыргызстана. Об этом сообщает Кыргызская профессиональная футбольная лига в соцсетях.

В третьем по значимости клубном турнире Азии Кыргызстан представят действующий чемпион страны «Абдыш-Ата» из Канта и обладатель Кубка страны «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада.

Команды из Кыргызстана стартуют со стадии квалификации. Матчи пройдут 12 августа.

Для «Мурас Юнайтед» этот турнир станет дебютом на международной арене.

Дополнительную квоту Кыргызстану предоставили после того, как представители Палестины, Непала, Шри-Ланки, Йемена и Пакистана не прошли лицензирование. Это позволило нашей стране заявить две команды в квалификационный раунд Лиги вызова.
Ссылка: https://24.kg/sport/332379/
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