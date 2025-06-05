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Спорт

Цифровое кочевничество: в Minecraft появился кыргызский племенной мир

Кыргызская Федерация киберспорта запустила первый национальный Minecraft-сервер в Кыргызстане, разработанный в уникальном культурном стиле с акцентом на кыргызскую идентичность, племенную систему и элементы традиционного уклада. Об этом сообщил президент федерации Ылайтегин Абдуллах Талайбек уулу.

Кыргызской Федерации Киберспорта
Фото Кыргызской Федерации Киберспорта
При выборе режима «Кыргызская Анархия» игроки могут стать частью одной из пяти племен, строить поселения, объединяться в альянсы, защищать территорию и участвовать в сражениях. Это уникальная возможность для любителей игры окунуться в кочевую историю кыргызов.

Для подключения:

  • IP-адрес: kyrgyzfc.com;
  • версия Java: 1.20.6;
  • поддержка Bedrock: полная, включая мобильные устройства;
  • порт: 25565 (для игроков Bedrock).

По словам разработчиков, племенная система — уникальный подход, вдохновленный историей Кыргызстана, в дальнейшем планируется расширение до 40 племен. Проект уже находится в бета-тесте и получил широкий общественный отклик: более 1 тысячи игроков зарегистрированных на сервере в первые дни запуска.

Отмечается, что проект реализуется без внешнего финансирования, на энтузиазме команды. Федерация киберспорта открыта для сотрудничества с организациями, готовыми поддерживать социально значимые цифровые инициативы.

В ближайшие недели планируется запуск новых проектов «Код Кыргыза», квест в котором участники окажутся в цифровом мире, основанном на реальных событиях и героях Кыргызстана и «Код Өркүндөө», общественная инициатива, объединяющая цифровые и реальные действия: от субботников до озеленения и благоустройства. Через игровые механики и волонтерство проект поможет молодежи почувствовать себя частью позитивных изменений в стране.

Каждый из проектов будет сопровождаться интерактивными кампаниями, геймификацией, вовлечением в офлайн-активности и системной социальной мотивацией.

Для связи и по вопросам сотрудничества: Телеграм @PENTAGONY и страница федерации в Instagram.

Отметим, что ранее cтудент третьего курса журналистики КРСУ Атай Азаматов связался с разработчиками игры Minecraft и перевел ее на кыргызский язык. Теперь любой желающий может играть и развиваться в игре, полностью на родном языке.
Ссылка: https://24.kg/sport/331644/
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