Цифровое кочевничество: в Minecraft появился кыргызский племенной мир

Кыргызская Федерация киберспорта запустила первый национальный Minecraft-сервер в Кыргызстане, разработанный в уникальном культурном стиле с акцентом на кыргызскую идентичность, племенную систему и элементы традиционного уклада. Об этом сообщил президент федерации Ылайтегин Абдуллах Талайбек уулу.
Для подключения:
- IP-адрес: kyrgyzfc.com;
- версия Java: 1.20.6;
- поддержка Bedrock: полная, включая мобильные устройства;
- порт: 25565 (для игроков Bedrock).
По словам разработчиков, племенная система — уникальный подход, вдохновленный историей Кыргызстана, в дальнейшем планируется расширение до 40 племен. Проект уже находится в бета-тесте и получил широкий общественный отклик: более 1 тысячи игроков зарегистрированных на сервере в первые дни запуска.
Отмечается, что проект реализуется без внешнего финансирования, на энтузиазме команды. Федерация киберспорта открыта для сотрудничества с организациями, готовыми поддерживать социально значимые цифровые инициативы.
В ближайшие недели планируется запуск новых проектов «Код Кыргыза», квест в котором участники окажутся в цифровом мире, основанном на реальных событиях и героях Кыргызстана и «Код Өркүндөө», общественная инициатива, объединяющая цифровые и реальные действия: от субботников до озеленения и благоустройства. Через игровые механики и волонтерство проект поможет молодежи почувствовать себя частью позитивных изменений в стране.
Каждый из проектов будет сопровождаться интерактивными кампаниями, геймификацией, вовлечением в офлайн-активности и системной социальной мотивацией.
Для связи и по вопросам сотрудничества: Телеграм @PENTAGONY и страница федерации в Instagram.
Отметим, что ранее cтудент третьего курса журналистики КРСУ Атай Азаматов связался с разработчиками игры Minecraft и перевел ее на кыргызский язык. Теперь любой желающий может играть и развиваться в игре, полностью на родном языке.