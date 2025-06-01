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Спорт

Турнир по борьбе в Монголии. Кыргызстанец Орозобек Токтомамбетов завоевал бронзу

В Монголии проходит рейтинговый турнир по спортивной борьбе Ulaanbaatar Open. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В турнире по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограммов Орозобек Токтомамбетов занял третье место.

Он победил представителя Монголии, но уступил спортсмену из Ирана.

В поединке за бронзовую медаль соперником кыргызстанца должен был стать Сонер Демиртас из Турции, но из-за травмы он снялся с соревнований.

Напомним, сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе заняла на турнире в Монголии первое общекомандное место. 
Ссылка: https://24.kg/sport/331123/
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