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Спорт

Турнир по борьбе в Монголии. Кыргызстанцы заняли первое общекомандное место

В Монголии проходит рейтинговый турнир по спортивной борьбе Ulaanbaatar Open. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе заняла первое общекомандное место. Вторыми стали спортсмены из Турции, третьими — Индии.

В первый день золотые награды завоевали для Кыргызстана Раззак Бейшекеев (67 кг), Асан Жанышев (87 кг), Узур Жузупбеков (97 кг). Серебряными медалистами стали Улан Муратбек уулу (55 кг) и Ырыскелди Максатбек уулу (77 кг). Бронза у Ырыскелди Хамзаева (72 кг). Во второй день у сборной КР две бронзовые медали.

Отметим, турнир завершится 1 июня.
Ссылка: https://24.kg/sport/331039/
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