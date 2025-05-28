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Спорт

На озере Сон-Куль пройдет международный конный проект Gallops-2025

Фото из социальных сетей. В июле на Сон-Куле пройдет международный конный проект Gallops-2025

В селе Кызарт Джумгальского района Нарынской области с 19 по 26 июля 2025 года пройдет международный проект Gallops-2025. Об этом сообщили в местной администрации.

Gallops — это уникальное международное соревнование для конников из разных стран. В этом году мероприятие впервые состоится в Центральной Азии — вокруг озера Сон-Куль. В рамках проекта около 100 участников из более чем 15 государств преодолеют верхом более 200 километров за пять дней.

В Кызарте прошла первая организационная встреча с участием представителей местной власти, бизнеса и руководителей проекта. Обсуждались вопросы безопасности, медицинского сопровождения и подготовки маршрута.

«Gallops — это не только спортивное событие, но и важный туристический проект, который привлечет внимание к нашему региону и поможет развитию местной экономики», — отметили в администрации.

История Gallops начинается в 2014-м. С тех пор гонки проходили в Омане, Марокко, Индии и Иордании. В Кыргызстане проект впервые соберет профессионалов, известных личностей и VIP-участников со всего мира. 
Ссылка: https://24.kg/sport/330635/
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