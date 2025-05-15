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Спорт

Президент вручил хоккеистам национальной сборной по 600 тысяч сомов

В Бишкеке прошла церемония чествования национальной сборной Кыргызстана по хоккею. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что Садыр Жапаров поздравил спортсменов с победой на чемпионате мира по хоккею, который проходил в Турции.

«Разумеется, за такими достижениями стоят упорные тренировки, вера в будущие победы и всесторонняя поддержка. Благодаря вашему упорству, труду и командному духу Кыргызстан впервые в своей истории поднялся в группу «Б» второго дивизиона чемпионата мира», — сказал президент.

 

Глава государства вручил денежные сертификаты:

  • игрокам сборной — по 600 тысяч сомов;
  • тренерам — по 800 тысяч сомов;
  • медработникам и техперсоналу — по 200 тысяч сомов.

Ранее сообщалось, что сборная Кыргызстана по хоккею на чемпионате мира в Турции среди команд третьего дивизиона (группа А) заняла первое место, заработав 15 очков. Игра со сборной Турции завершилась со счетом 3:1. Также сборная обыграла Люксембург (6:0), ЮАР (5:2), Боснию и Герцеговину (5:1) и Туркменистан (8:1).

Турнир проходил 21-27 апреля в Стамбуле. В 2026 году команда КР выступит во втором дивизионе (группа В).
Ссылка: https://24.kg/sport/329151/
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