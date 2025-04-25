Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Туркменистан

Сборная Кыргызстана провела четвертый матч на чемпионате мира по хоккею среди команд третьего дивизиона (группа А). Об этом сообщила федерация данного вида спорта в соцсетях.

Игра со сборной Туркменистана завершилась со счетом 8:1 в пользу команды КР.

Голы забили Ислам Абдраев, Владимир Тонких, Эрсултан Мирбеков (2), Владимир Носов, Мамед Сейфулов, Абдумалик Сапитов и Михаил Чувалов.

Сборная Кыргызстана после четырех туров с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице. Ранее она обыграла Люксембург (6:0), ЮАР (5:2) и Боснию и Герцеговину (5:1).

27 апреля состоится матч с хоккеистами из Турции.

Напомним, турнир проходит 21-27 апреля в Стамбуле. Команда, которая выиграет турнир, получит путевку во второй дивизион (группа В).