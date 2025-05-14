Кыргызстанка завоевала бронзу на чемпионате мира по парадзюдо

Кыргызстанская парадзюдоистка Айбике Уланбек кызы завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира IBS, проходящем в Астане. Об этом сообщает федерация данного вида спорта в соцсетях.

Наша соотечественница выступила в весовой категории до 52 килограммов (класс J2).

В схватке за бронзу она оказалась сильнее представительницы Германии.

Отметим, Айбике Уланбек кызы в 1/4 финала победила чемпионку Паралимпийских игр из Казахстана Акмарал Науатбек.

Напомним, еще одна кыргызстанка Фердауза Убарикова завоевала серебряную медаль.

С 13 по 15 мая в Астане проходит чемпионат мира по парадзюдо — IBSA Judo World Championships Astana 2025. Турнир имеет лицензионный статус и входит в квалификационную систему отбора на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.