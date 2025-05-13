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Спорт

Кыргызстанка Фердауза Убарикова стала второй на чемпионате мира по парадзюдо

Спортсменка из Кыргызстана Фердауза Убарикова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по парадзюдо, который стартовал в Астане (Казахстан). Об этом сообщает федерация данного вида спорта в соцсетях.

Кыргызстанка выступила в категории J1 (до 46 килограммов).

Как отметили в федерации, эта медаль стала первой для КР на чемпионатах мира по парадзюдо. 

С 13 по 15 мая в Астане проходит чемпионат мира по парадзюдо — IBSA Judo World Championships Astana 2025. Турнир имеет лицензионный статус и входит в квалификационную систему отбора на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ссылка: https://24.kg/sport/328891/
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