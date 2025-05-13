Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор восхитился кыргызстанкой Валентиной Шевченко

Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о чемпионке UFC в женском наилегчайшем весе Валентине Шевченко.

Фото UFC . Валентина Шевченко победила француженку Манон Фиоро единогласным решением судей в соглавном событии турнира UFC 315

Конор Макгрегор считает Валентину Шевченко лучшим бойцом в истории среди девушек.

«Валентина-Пуля Шевченко точно не с этой планеты! Потрясающая женщина-боец. Лучшая в истории — для меня», — написал он в соцсетях.

Напомним, Валентина Шевченко победила француженку Манон Фиоро единогласным решением судей в соглавном событии турнира UFC 315, который состоялся в ночь на 12 мая в Монреале (Канада).

В активе кыргызстанки восемь побед пояса наилегчайшей категории. Всего у нее 25 побед, четыре поражения и одна ничья.