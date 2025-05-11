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Спорт

Главное событие UFC 315: Валентина Шевченко защитила свой чемпионский титул

Кыргызстанка Валентина Шевченко сегодня убедительно защитила свой чемпионский титул в UFC.

UFC
Фото UFC. Валентина Шевченко защитила свой чемпионский титул

Лидер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко провела защиту своего титула на турнире промоушена под номером 315, который прошел в канадском Монреале.

В соглавном бою вечера наша соотечественница сошлась в октагоне с представительницей Франции Манон Фиоро.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Валентины Шевченко единогласным судейским решением.

15 сентября Валентина Шевченко вернула себе титул UFC, победив мексиканку Алексу Грассо. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Эта встреча стала третьей для спортсменок.

37-летняя Валентина Шевченко в смешанных единоборствах одержала 24 победы при четырех поражениях. В последнем бою она победила мексиканку Алексу Грассо.

У Манон Фиоро 12 побед за карьеру в ММА при одном поражении.
Ссылка: https://24.kg/sport/328600/
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