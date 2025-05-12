Валентина Шевченко предложила своим фанатам определить ее будущую соперницу

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко после победы над Манон Фиоро в рамках турнира UFC 315 предложила своим поклонникам выбрать ей следующую соперницу.

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«Все говорят: Вейли или Наталья. Не знаю, фанаты могут сыграть в этом роль. Подписывайтесь на мой аккаунт в OnlyFans и присылайте мне сообщения с именем соперника, против которого я должна подраться. Потом сравним, за кого голосов больше», — сказала спортсменка на пресс-конференции после турнира.

Накануне лидер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко провела защиту своего титула на турнире промоушена под номером 315, который прошел в канадском Монреале.

В соглавном бою вечера наша соотечественница сошлась в октагоне с представительницей Франции Манон Фиоро. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Валентины Шевченко единогласным судейским решением.

Напомним, кыргызстанка предыдущий бой провела в сентябре прошлого года на турнире UFC 306, победив Алексу Грассо единогласным решением судей. На ее счету 25 побед, четыре поражения и одна ничья.

Манон Фиоро до этого выходила в октагон в марте 2024-го на турнире UFC on ESPN 54, победив Эрин Блэнчфилд единогласным решением судей. В ее активе 12 побед и два поражения.