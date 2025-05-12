Посвящаю маме и сестре. Валентина Шевченко прокомментировала свою победу

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала свой бой с француженкой Манон Фиоро, в котором она одержала убедительную победу и защитила свой титул.

«Манон Фиоро — сильная оппонентка. Она хороша в ударке. Однако все, что мы готовили на этот поединок, мне удалось выполнить. На протяжении многих лет моим главным тренировочным партнером была моя сестра Антонина, которая тоже бьется из стойки левши. Поэтому я бы хотела посвятить эту победу ей и моей маме. Я собираюсь продолжать двигаться дальше. Возраст — это ничто. Важнее то, как ты себя чувствуешь ментально и физически. Важнее то, как ты выступаешь. Именно на это и нужно ориентироваться», — сказала спортсменка сразу после боя.

Напомним, что Валентина Шевченко победила Манон Фиоро единогласным решением судей в соглавном событии турнира UFC 315, который состоялся накануне в Монреале (Канада).