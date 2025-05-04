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Спорт

Пушка! Кыргызстанский пловец Денис Петрашов завоевал еще одно золото в США

Кыргызстанец Денис Петрашов выиграл еще одну золотую медаль на международном турнире TYR Pro Swim Series, который проходил в США. Об этом сообщается на сайте организации.

Напомним, очередной этап профессиональных соревнований завершился 3 мая в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида).

СМИ
Фото СМИ. Кыргызстанский пловец Денис Петрашов завоевал еще одно золото в США

В финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом Денис Петрашов первым коснулся бортика с результатом 2 минуты 10,29 секунды и выиграл золотую медаль.

Ранее наш соотечественник выиграл заплывы на 50 и 100 метров брассом.

Напомним, пловец из Кыргызстана завоевал уже пять золотых медалей в США.

Он также стал первым на профессиональных соревнованиях по плаванию TYR Pro Swim Series в США, ежегодно организуемых USA Swimming. Соревнования проходили со 2 по 5 апреля в Сакраменто (штат Калифорния). Денис Петрашов представлял Университет Луисвилла (University of Louisville-KY), соревнуясь в мужском заплыве на 50 метров брассом. Он приплыл первым за 23,32 секунды, опередив соперника — олимпийского чемпиона Майкла Эндрю на 0,05 секунды.

А 3 апреля на дистанции 100 метров брассом наш спортсмен за 1 минуту 0,42 секунды также опередил Майкла Эндрю, но уже на 12 секунд, и стал первым.
Ссылка: https://24.kg/sport/328232/
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