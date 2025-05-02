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Спорт

Кыргызстанец Денис Петрашов завоевал золото на международном турнире в США.

Кыргызстанец Денис Петрашов выиграл третью золотую медаль на международном турнире TYR Pro Swim Series, который проходит в США. Об этом сообщается на сайте организации.

TYR Pro Swim Series
Фото TYR Pro Swim Series

В финале на дистанции 100 метров он проплыл брассом и финишировал первым с результатом 59,23 секунды, выиграв золото.

Этот результат Дениса Петрашова стал новым рекордом Кыргызстана на этой дистанции. Предыдущий (59,46 секунды) также принадлежал ему и был установлен на чемпионате США в декабре 2023 года.

Ранее на первом этапе TYR Pro Swim Series представитель кыргызстанской школы плавания выиграл два золота на дистанциях 50 и 100 метров брассом.

Впереди еще два старта на дистанции 50 и 200 метров брассом.

Ранее сообщалось, что пловец из Кыргызстана Денис Петрашов завоевал первое место на профессиональных соревнованиях по плаванию TYR Pro Swim Series в США, ежегодно организуемых USA Swimming.
Ссылка: https://24.kg/sport/328095/
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