Великолепные стадионы, идеальные поля. Андрей Канчельскис похвалил Кыргызстан

Бывший главный тренер футбольной команды «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне футбола в постсоветских странах, в том числе Кыргызстане.

Фото из архива. Бывший главный тренер футбольной команды «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис

«Россия, дальше — Украина, Узбекистан и Кыргызстан», — сказал он.

Андрей Канчельскис не исключил свое возвращение в Кыргызстан.

«Я сейчас работаю в «Динамо», Брянск, выполняю поставленные задачи, а что будет в будущем — не могу сказать.

«В Кыргызстане, как и Узбекистане, быстро развивается футбол: великолепные стадионы, хорошая инфраструктура, идеальные поля. В российском футболе больше разочарований, чем в кыргызском: у нас очень много искусственных полей — это убивает наш футбол! В азиатских странах только натуральные поля, благодаря которым у них так много талантов.

Что касается уровня футбола, то Киргизия на четвертом месте по уровню футбола в списке постсоветских стран: на первой строчке Россия, а дальше — Украина, Узбекистан и Кыргызстан», — сказал экс-тренер «Мурас Юнайтед».

Напомним, с декабря 2023 года, «Мурас Юнайтед» возглавлял бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.