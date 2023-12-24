Договорились. Андрей Канчельскис станет главным тренером команды «Мурас Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил журналистам, что скоро станет главным тренером клуба из Кыргызстана «Мурас Юнайтед».

«Дела продвигаются нормально. Контракт, думаю, подписать должны через пару дней», — прокомментировал он завершившиеся переговоры.

По информации СМИ, Андрей Канчельскис подпишет контракт по схеме 1 + 1.

Андрей Канчельскис занимал пост генерального директора «Тобола». Он был назначен на должность в июле 2023 года и покинул клуб в ноябре. В сезоне-2023 команда заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. В ноябре «Тобол» выиграл Кубок страны и получил путевку в Лигу Европы.

Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта России (2011). Один из самых успешных и титулованных российских футболистов. Игрок сборной СССР/СНГ и сборной России. В целом Канчельскис отличился 59 раз, забив семь мячей.