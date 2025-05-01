Лига чемпионов УЕФА. Состоялись первые полуфинальные матчи

Состоялись первые матчи полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу. Об этом сообщается на сайте организации.

В ночь на 30 апреля парижский ПСЖ на выезде обыграл «Арсенал» из Лондона со счетом 1:0.

Мяч на 4-й минуте забил Усман Дембеле.

В ночь на 1 мая сыграли «Барселона» из Испании и итальянский «Интер».

Матч завершился со счетом 3:3.

Уже на 1-й минуте Маркус Тюрам вывел «Интер» вперед. На 21-й минуте Дензел Дюмфрис удвоил преимущество. Однако Ламин Ямаль и Ферран Торрес сравняли счет. Во втором тайме Дензел Дюмфрис оформил дубль, но счет сравнялся автоголом в ворота «Интера».

Ответные игры состоятся 6 и 7 мая. Финал запланирован на 31 мая.

Ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.