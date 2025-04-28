Хоккеисты Кыргызстана выиграли чемпионат мира и вышли во второй дивизион

Сборная Кыргызстана завершила выступление на чемпионате мира по хоккею среди команд третьего дивизиона (группа А). Об этом сообщила федерация данного вида спорта в соцсетях.

Игра со сборной Турции завершилась со счетом 3:1.

Голы забили Султан Исманов, Михаил Чувалов и Мамед Сейфулов.

Сборная Кыргызстана с 15 очками заняла первое место в турнирной таблице.

Она обыграла Люксембург (6:0), ЮАР (5:2), Боснию и Герцеговину (5:1) и Туркменистан (8:1).

В 2026 году команда КР выступит во втором дивизионе (группа В).

Напомним, турнир проходил 21-27 апреля в Стамбуле.