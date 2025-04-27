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Спорт

«Барселона» обыграла «Реал» в финале Кубка Испании по футболу

Каталонская «Барселона» обыграла мадридский «Реал» в финале Кубка Испании по футболу. Матч прошел в Севилье и завершился со счетом 3:2 в пользу команды Ханса-Дитера Флика.

Для «Барселоны» эта победа стала 32-й в истории турнира. «Реал» выигрывал Кубок Испании 20 раз.

Основное время завершилось со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Педри (28-я минута), Ферран Торрес (84) и Жюль Кунде (116). У «Реала» отличились Килиан Мбаппе (70) и Орельен Тчуамени (77).

В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр встречи Бургос Бенгоэчеа назначил пенальти в ворота «Реала», однако после видеопросмотра изменил свое решение и показал желтую карточку за симуляцию игроку «Барселоны» Рафинье.

«Барселона» и «Реал» встретились в финале Кубка Испании впервые с 2014 года. Тогда команда из Мадрида одержала победу со счетом 2:1. Команды встретились в решающем матче в восьмой раз и одержали по четыре победы.
Ссылка: https://24.kg/sport/327520/
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