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Спорт

Развитие футбола обсудили Камчыбек Ташиев и члены клубов кыргызской премьер-лиги

Развитие футбола обсудили Камчыбек Ташиев и члены клубов кыргызской премьер-лиги. Встреча президента Кыргызского футбольного союза с руководителями местных футбольных клубов прошла 26 апреля.

КФС
Фото КФС

Участники обсудили вопросы, касающиеся развития клубного футбола, а также проблемы и перспективы роста.

По словам главы КФС, без системных реформ и серьезных усилий добиться успеха на международной арене невозможно, он отметил необходимость соблюдения стандартов лицензирования ФИФА и АФК, а также внедрения современных принципов управления.

Среди озвученных проблем — финансовые трудности клубов, нехватка кадров, состояние инфраструктуры, отсутствие стратегического планирования и необходимость повышения активности в управлении.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане в 2025 году начнутся строительные и восстановительные работы на 15 стадионах, в том числе будут построены крупные стадионы в областных центрах — Баткене, Нарыне, Таласе и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/sport/327519/
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