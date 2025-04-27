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Спорт

На новом стадионе «Достук Арена» прошла первая игра: президент пришел болеть

Садыру Жапарову показали новый спортивный объект — стадион «Достук Арена» в селе Беш-Кунгей Чуйской области.

Президент ознакомился с инфраструктурой, осмотрел тренажерный зал, раздевалки и административные помещения.

В своем выступлении Садыр Жапаров отметил символичность события: в сельской местности появился современный стадион, способный вместить 2 тысячи 500 зрителей и подчеркнул, что объект стал первым в истории независимого Кыргызстана, построенным с нуля — от фундамента до крыши.

«Еще несколько лет назад на месте нового стадиона была обычная вытоптанная поляна, где собирались юные любители футбола. Со временем, благодаря их увлеченности и упорству, в селе появилась команда «Талант», ныне выступающая в премьер-лиге страны. Сегодня «Достук Арена» становится новой домашней ареной команды «Талант», которая своим трудом и настойчивостью заслужила уважение болельщиков», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что строительство стадиона велось под его личным контролем с марта прошлого года. Новый объект оснащен всем необходимым для спортсменов и зрителей: футбольными полями с натуральным и искусственным покрытием, общежитием для игроков, столовой, раздевалками, административными помещениями, фитнес-залом, медиа-центром и системой VAR. Установлен современный осветительный комплекс для проведения матчей в вечернее время.

По словам президента, инициатива назвать стадион «Достук Арена» в честь дружбы, единства и согласия между народами страны принадлежит президенту Федерации футбола Кыргызстана Камчыбеку Ташиеву.

Отмечено, что в КР начались масштабные изменения в спортивной инфраструктуре: ведутся работы по восстановлению и строительству 17 стадионов. Для этих целей направлено около 5 миллиардов 400 миллионов сомов.

Из них 10 стадионов сданы в эксплуатацию в 2024 году, а остальные — объекты в Караколе, Узгене, Токтогуле, Кара-Суу и Бишкеке — будут открыты в ближайшее время.

В 2025 году начнутся строительные и восстановительные работы еще на 15 стадионах, в том числе будут построены крупные стадионы в областных центрах — Баткене, Нарыне, Таласе и Токмоке.

А в Бишкеке строится крупнейший стадион Центральной Азии «Бишкек Арена» на 51 тысячу зрителей, который планируется открыть ко Дню независимости в 2026 году.

После церемонии открытия состоялся матч седьмого тура премьер-лиги Кыргызстана между футбольными клубами «Талант» (Беш-Кунгей) и «Алга» (Бишкек).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Алги».

На церемонии открытия комплекса и во время матча главу государства сопровождали председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и экс-премьер-министр Феликс Кулов.
Ссылка: https://24.kg/sport/327508/
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