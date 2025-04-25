Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Боснию и Герцеговину

Сборная Кыргызстана провела третий матч на чемпионате мира по хоккею среди команд третьего дивизиона (группа А). Об этом сообщила федерация данного вида спорта в соцсетях.

Игра со сборной Боснии и Герцеговины завершилась со счетом 5:1 в пользу команды КР.

Голы забили Мамед Сейфулов (2), Эрназар Исаматов, Тимофей Широков и Абдумалик Сапитов.

Сборная Кыргызстана после трех туров с девятью очками занимает первое место в турнирной таблице. Ранее она обыграла Люксембург (6:0) и ЮАР (5:2).

Сегодня состоится матч с хоккеистами из Туркменистана, 27 апреля — Турции.

Напомним, турнир проходит 21-27 апреля в Стамбуле. Команда, которая выиграет турнир, получит путевку во второй дивизион (группа В).