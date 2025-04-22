23:56
USD 86.88
EUR 99.90
RUB 1.09
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Люксембург

Сборная Кыргызстана провела второй матч на чемпионате мира по хоккею среди команд третьего дивизиона (группа А). Об этом сообщила федерация данного вида спорта в соцсетях.

Игра со сборной Люксембурга завершилась со счетом 6:0.

Голы в ворота соперников забили Михаил Чувалов, Эрсултан Мирбеков, Мамед Сейфулов, Владимир Носов и Ислам Абдраев (2).

Напомним, турнир проходит 21-27 апреля в Стамбуле. Сборная КР встретится с командами Боснии и Герцеговины, Туркменистана и Турции. Накануне игра со сборной Южно-Африканской Республики завершилась со счетом 5:2 в пользу кыргызстанцев.

24 апреля состоится матч с хоккеистами из Боснии и Герцеговины.

Команда, которая выиграет турнир, получит путевку во второй дивизион (группа В).
Ссылка: https://24.kg/sport/326974/
просмотров: 635
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла команду ЮАР
Мэр Вашингтона провозгласила 11 апреля 2025 года «Днем Александра Овечкина»
Сборная Кыргызстана по хоккею выступит на чемпионате мира. Расписание
Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу
Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству голов в чемпионатах НХЛ
В Кыргызстане стартует чемпионат страны по хоккею
Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею крупно проиграла корейцам в четвертьфинале
Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею сыграет в четвертьфинале с Гонконгом
Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила команду Бахрейна со счетом 29:0
Сборную России по хоккею не допустили на ЧМ-2026
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сыграют команды Кыргызстана и&nbsp;Казахстана по&nbsp;американскому футболу В Бишкеке сыграют команды Кыргызстана и Казахстана по американскому футболу
Кыргызстанец Абдулгаджи Газиев проиграл дебютный бой на&nbsp;ONE Friday Fights 105 Кыргызстанец Абдулгаджи Газиев проиграл дебютный бой на ONE Friday Fights 105
Чемпионат мира по&nbsp;хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла команду ЮАР Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла команду ЮАР
Кыргызстанец Айбаз Орозбеков стал чемпионом Азии по&nbsp;самбо Кыргызстанец Айбаз Орозбеков стал чемпионом Азии по самбо
Бизнес
Казахстан снова поднимает тарифы на&nbsp;железнодорожные перевозки Казахстан снова поднимает тарифы на железнодорожные перевозки
Госбанк развития&nbsp;КР направит $60 миллионов на&nbsp;зеленые кредиты для МСБ Госбанк развития КР направит $60 миллионов на зеленые кредиты для МСБ
Распродажа в&nbsp;O!Store: успейте забрать свой смартфон со&nbsp;скидкой до&nbsp;40&nbsp;процентов Распродажа в O!Store: успейте забрать свой смартфон со скидкой до 40 процентов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2024 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2024 год
22 апреля, вторник
23:36
Все для вашего удобства. LG представила монитор Smart Monitor Swing на колесах Все для вашего удобства. LG представила монитор Smart M...
22:48
В индийской части Кашмира неизвестные открыли огонь по группе туристов
22:22
Президент Садыр Жапаров завершил официальный визит в Бахрейн. Фоторепортаж
22:01
Власти США потребовали от Google продать браузер Chrome — СМИ
21:49
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Люксембург