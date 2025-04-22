Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Люксембург

Сборная Кыргызстана провела второй матч на чемпионате мира по хоккею среди команд третьего дивизиона (группа А). Об этом сообщила федерация данного вида спорта в соцсетях.

Игра со сборной Люксембурга завершилась со счетом 6:0.

Голы в ворота соперников забили Михаил Чувалов, Эрсултан Мирбеков, Мамед Сейфулов, Владимир Носов и Ислам Абдраев (2).

Напомним, турнир проходит 21-27 апреля в Стамбуле. Сборная КР встретится с командами Боснии и Герцеговины, Туркменистана и Турции. Накануне игра со сборной Южно-Африканской Республики завершилась со счетом 5:2 в пользу кыргызстанцев.

24 апреля состоится матч с хоккеистами из Боснии и Герцеговины.

Команда, которая выиграет турнир, получит путевку во второй дивизион (группа В).