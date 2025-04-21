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Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла команду ЮАР

Фото из трансляции. Матч между сборными КР и ЮАР

Сборная Кыргызстана провела первый матч на чемпионате мира по хоккею среди команд третьего дивизиона (группа А). Об этом сообщила федерация данного вида спорта в соцсетях.

Игра со сборной Южно-Африканской Республики завершилась со счетом 5:2.

Голы в ворота соперников забили Антон Кудашев, Владимир Тонких (2), Владимир Носов и Мамед Сейфулов.

Отметим, наши хоккеисты пропустили шайбу на первой минуте.

Напомним, турнир проходит 21-27 апреля в Стамбуле. Сборная КР встретится с командами Боснии и Герцеговины, Люксембурга, Туркменистана и Турции.

Завтра состоится матч с Люксембургом.

Команда, которая займет первое место, получит путевку во второй дивизион (группа В).
Ссылка: https://24.kg/sport/326801/
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