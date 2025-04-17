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Спорт

Чемпионат Азии по самбо. Кыргызстанцы завоевали еще 15 медалей

Фото Международной федерации самбо. Чемпион Азии кыргызстанец Илья Сухинин (второй слева)

В Ташкенте 14-20 апреля проходит чемпионат Азии и Океании по самбо. Об этом сообщается на сайте международной федерации данного вида спорта.

В турнире участвуют спортсмены различных возрастов — от кадетов до мастеров (ветеранов).

В третий день молодежного первенства кыргызстанцы завоевали 15 медалей — одну золотую, четыре серебряных и десять бронзовых наград.

Чемпионом Азии стал Илья Сухинин в весовой категории свыше 98 килограммов.

Напомним, в первые два дня кыргызстанцы завоевали 21 медаль (1 золото, 9 серебряных и 11 бронзовых).
Ссылка: https://24.kg/sport/326293/
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