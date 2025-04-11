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Спорт

Танцоры из Кыргызстана стали чемпионами Азии

Кыргызстанцы стали чемпионами Азии по танцам. Об этом сообщила Федерация танцевального спорта КР.

Соревнования проходили с 4 по 6 апреля в Джохор-Бару (Малайзия). Отмечается, что участники из более чем 11 стран боролись за первые места в различных категориях. Спортсмены из Кыргызстана показали высокие результаты и достойно представили нашу республику на международной арене. 

Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова стали чемпионами Азии до 21 года по латиноамериканской программе среди 14 конкурсантов стран региона.

Говард Чолпонбаев и Айбийке Нурланова попали в финал чемпионата Азии до 21 года по европейской программе и заняли 5-е место.

Каныкей Бактыбекова взяла четыре золотые медали и одну серебряную в категории BOC Open Solo Junior 1 Standard single dance. Также она заняла 2-е место в европейской программе в категории WDSF Junior Solo Standard из 19 участниц и 4-е место в латинской программе WDSF Junior Solo Latin среди 59 участниц со всей Азии. 

Асема Асанкулова завоевала два серебряных кубка в танцах танго и квикстеп в категории BOC Open Solo Junior 1 из 26 участниц.
Ссылка: https://24.kg/sport/325635/
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