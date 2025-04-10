Состоялись еще два матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщается на сайте организации.

Каталонский клуб «Барселона» разгромил дортмундскую «Боруссию» — 4:0.

Голы забили Рафинья и Ламин Ямаль, дубль оформил Роберт Левандовски.

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Астон Виллу» — 3:1.

Морган Роджерс вывел гостей вперед, но счет сравнял Дезире Дуэ. По мячу забили Хвича Кварацхелия и Нуну Мендеш.

Ответные матчи состоятся 15 апреля.

Напомним, ранее «Арсенал» разгромил «Реал», а «Интер» обыграл «Баварию».