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Спорт

Лига чемпионов УЕФА. «Барселона» обыграла «Боруссию», а ПСЖ — «Астон Виллу»

Состоялись еще два матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщается на сайте организации.

Каталонский клуб «Барселона» разгромил дортмундскую «Боруссию» — 4:0.

Голы забили Рафинья и Ламин Ямаль, дубль оформил Роберт Левандовски.

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Астон Виллу» — 3:1.

Морган Роджерс вывел гостей вперед, но счет сравнял Дезире Дуэ. По мячу забили Хвича Кварацхелия и Нуну Мендеш.

Ответные матчи состоятся 15 апреля.

Напомним, ранее «Арсенал» разгромил «Реал», а «Интер» обыграл «Баварию».

Ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь. 
Ссылка: https://24.kg/sport/325584/
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