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Спорт

Лига чемпионов УЕФА. «Арсенал» разгромил «Реал», а «Интер» обыграл «Баварию»

Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщается на сайте организации.

Английский «Арсенал» принимал испанский «Реал». Игра завершилась победой хозяев поля — 3:0.

На 58-й минуте полузащитник «Арсенала» Деклан Райс вывел свою команду вперед. На 70-й минуте он оформил дубль. На 75-й минуте Микель Мерино довел счет до разгромного.

В другом матче немецкая «Бавария» принимала итальянский «Интер». Игра завершилась в пользу гостей — 1:2.

Счет на 38-й минуте открыл нападающий итальянской команды Лаутаро Мартинес. Ответный мяч на 85-й минуте забил Томас Мюллер. На 88-й минуте Давиде Фраттези установил окончательный счет.

Ответные матчи состоятся 16 апреля.

Сегодня сыграют ПСЖ (Франция) и «Астон Вилла» (Англия), а также «Барселона» (Испания) и «Боруссия Д» (Германия).

Ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/325394/
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