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Спорт

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в матче Национальной хоккейной лиги.

6 апреля в матче между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс» российский нападающий официально обошел легенду мирового хоккея Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Напомним, в ночь на 5 апреля Александр Овечкин повторил рекорд легендарного канадца, забив 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Национальная хоккейная лига обновила логотипы в соцсетях в честь российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз».

Сам хоккеист обратился к болельщикам после исторического рекорда: «Спасибо всем, кто собрался здесь! Спасибо, россияне! Мы сделали это».

Он напомнил, что хоккей — командный спорт. Поблагодарил команду, семью, друзей, всех болельщиков в мире и всех поклонников из России.
Ссылка: https://24.kg/sport/325042/
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