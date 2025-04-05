09:54
USD 86.77
EUR 95.38
RUB 1.03
Спорт

Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству голов в чемпионатах НХЛ

Россиянин Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в домашней игре против «Чикаго Блэкхокс».

СМИ
Фото СМИ. Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий Александр Овечкин забросил 894‑ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Его команда одержала победу со счетом 5:3.

Таким образом, российский хоккеист переписал достижение по количеству голов в «регулярках», установленное 29 марта 1999 года. После игры Уэйн Гретцки пришел в раздевалку «Вашингтона», чтобы лично поздравить Александра Овечкина.

Теперь на счету обоих по 894 гола в регулярных чемпионатах. Александру Овечкину потребовалось на это 1 тысяча 486 матчей, Уэйну Гретцки — 1 тысяча 487.

Следующая заброшенная шайба позволит представителю РФ установить абсолютный рекорд. Ближайший матч «Вашингтон» проведет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля.
Ссылка: https://24.kg/sport/324993/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
В США сенатор выступал более 24 часов без перерыва против Дональда Трампа
В Кыргызстане стартует чемпионат страны по хоккею
Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею крупно проиграла корейцам в четвертьфинале
Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею сыграет в четвертьфинале с Гонконгом
Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила команду Бахрейна со счетом 29:0
Сборную России по хоккею не допустили на ЧМ-2026
Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею обыграла команду Кувейта
Это рекорд: в Кыргызстане сдали более 2 миллионов квадратных метров жилья
2024 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Температуралык рекорддор. Бишкекте эң суук күн 1954-жылдын 28-декабрында болгон
Популярные новости
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу поднялась на&nbsp;четыре позиции в&nbsp;рейтинге ФИФА Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА
В&nbsp;Федерации кок бору прокомментировали приостановку национальной игры В Федерации кок бору прокомментировали приостановку национальной игры
В&nbsp;Чолпон-Ате прошел международный турнир по&nbsp;фехтованию В Чолпон-Ате прошел международный турнир по фехтованию
Кубок Азии&nbsp;&mdash; 2026. Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу сыграет против команды ОАЭ Кубок Азии — 2026. Сборная Кыргызстана по футзалу сыграет против команды ОАЭ
Бизнес
Читайте и&nbsp;слушайте без границ с&nbsp;услугой &laquo;Литрес&raquo; от&nbsp;MEGA Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
5 апреля, суббота
09:50
Мировое производство в 2024 году будет стабильно, но торговля ожидается ниже Мировое производство в 2024 году будет стабильно, но то...
09:31
Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству голов в чемпионатах НХЛ
09:30
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
09:20
Прокуратура проверяет законность передачи первого этажа школы № 67 частникам
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 5 апреля 2004 года
4 апреля, пятница
23:41
Пользователям Windows в будущем запретят использовать пароли
23:07
Президент Армении подписал закон о намерении республики вступить в ЕС
22:47
Вдоль Васильевского тракта в Бишкеке вырубили почти 50 карагачей и ив
22:24
Внедрение искусственного интеллекта затронет 40 процентов рабочих мест — ООН