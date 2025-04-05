Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству голов в чемпионатах НХЛ

Россиянин Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в домашней игре против «Чикаго Блэкхокс».

Фото СМИ. Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий Александр Овечкин забросил 894‑ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Его команда одержала победу со счетом 5:3.

Таким образом, российский хоккеист переписал достижение по количеству голов в «регулярках», установленное 29 марта 1999 года. После игры Уэйн Гретцки пришел в раздевалку «Вашингтона», чтобы лично поздравить Александра Овечкина.

Теперь на счету обоих по 894 гола в регулярных чемпионатах. Александру Овечкину потребовалось на это 1 тысяча 486 матчей, Уэйну Гретцки — 1 тысяча 487.

Следующая заброшенная шайба позволит представителю РФ установить абсолютный рекорд. Ближайший матч «Вашингтон» проведет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля.