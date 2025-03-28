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Спорт

Чемпионат Азии по борьбе. Калмира Билимбек кызы завоевала бронзовую медаль

Кыргызстанка Калмира Билимбек кызы завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе, проходящем в Аммане (Иордания). Об этом сообщает сайт Объединенного мира борьбы.

В схватке за третье место в весовой категории до 62 килограммов она выиграла у представительницы Казахстана Тыныс Дубек — 10:3.

Калмира Билимбек кызы в первом поединке победила спортсменку из Узбекистана, а в полуфинале уступила сопернице из Индии.

Напомним, еще одна кыргызстанка Айпери Медет кызы стала чемпионкой Азии по вольной борьбе.

Ссылка: https://24.kg/sport/324330/
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