Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанка Айпери Медет кызы завоевала золото

Кыргызстанка Айпери Медет кызы стала чемпионкой Азии по вольной борьбе, который проходит в Аммане (Иордания). Об этом сообщает сайт Объединенного мира борьбы.

В финале в весовой категории до 76 килограммов она выиграла у Ритики из Индии — 7:6.

Отметим, за 15 секунд до конца схватки соперница вела со счетом 6:2, но Айпери Медет кызы смогла отыграться и выйти вперед.

Гульнура Таштанбекова в весовой категории до 68 килограммов проиграла схватку за бронзу.

Напомним, борец греко-римского стиля Раззак Бейшекеев выиграл серебряную медаль, а Ырыскелди Максатбек уулу в весовой категории до 77 килограммов занял третье место.

Чемпионат Азии по борьбе заквершится 30 марта.