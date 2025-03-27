Уход Антонины Шевченко из UFC. Спортсменка написала трогательный пост

Боец ММА Антонина Шевченко разместила в Instagram трогательный пост.

«Дорогие друзья! У меня не было возможности по традиции оставить перчатки в октагоне. Я не думала, что мой бой в UFC в 2022 году станет последним. Оставляю свои «перчатки» в этом посте», — написала она.

Спортсменка отметила, что она 30 лет в спорте, имеет черный пояс — третий дан по таэквондо, 11 титулов чемпионки мира по муай-тай, кикбоксингу и ММА, более 400 боев среди любителей и профессионалов, чемпионка Азии и Южной Америки, заслуженный мастер спорта, боец UFC.

«Так я завершаю свою карьеру в профессиональном спорте. Но ни в коем случае не расстаюсь с боевыми единоборствами, так как им посвящена вся моя жизнь», — подчеркнула Антонина Шевченко.

Она добавила, что самолеты и небо сейчас полностью занимают ее сердце и голову.

Спортсменка поблагодарила тренера Павла Федотова, маму Елену Шевченко, а также болельщиков, в том числе из Кыргызстана.

Напомним, накануне стало известно, что представляющая КР Антонина Шевченко инициировала разрыв контракта с UFC, чтобы сосредоточиться на карьере пилота.