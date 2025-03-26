Антонина Шевченко ушла из UFC. Она делает карьеру пилота

Боец ММА Антонина Шевченко сообщила Metaratings, что инициировала разрыв контракта с UFC, чтобы сосредоточиться на карьере пилота, пишет «РБК Спорт».

По его данным, сегодня, 26 марта, стало известно, что 40-летнюю Антонину Шевченко, выступающую под флагом Кыргызстана, исключили из числа бойцов на контракте с UFC.

«Я попросила о досрочном расторжении контракта с UFC. Моя карьера пилота требует полного сосредоточения», — сказала она.

По словам спортсменки, теперь она хочет сосредоточиться на следующем этапе в жизни.

«Самолеты и небо зовут», — добавила Антонина Шевченко.

В UFC она выступала с 2019 года, одержав четыре победы и потерпев четыре поражения. Всего в ММА у спортсменки десять побед в 14 поединках.

Ее младшая сестра Валентина Шевченко сейчас является чемпионкой UFC в легчайшем весе.