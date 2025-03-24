3 мая на чолпон-атинском ипподроме состоится большой конноспортивный праздник. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что также предусмотрены конные скачки на приз председателя кабинета министров.

Программа включает скачки на разные дистанции и для лошадей разного возраста. Общий призовой фонд составляет 3 миллиона сомов.

По данным ведомства, в рамках праздника также будут организованы розыгрыш лотереи, сельскохозяйственная ярмарка, выставка племенных животных, аукцион лошадей, различные конкурсы для взрослых и детей.