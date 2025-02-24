10:38
USD 87.45
EUR 91.62
RUB 0.99
Спорт

Кубок четырех наций. Футболистки из Кыргызстана завершили выступление на турнире

Женская сборная Кыргызстана по футболу сыграла третий матч на Кубке четырех наций, который проходит в Катманду (Непал) 17-26 февраля. Его можно посмотреть на YouTube-канале.

Встреча с командой из Ливана закончилась со счетом 2:0 в пользу соперниц.

Напомним, ранее сборная КР уступила командам Непала и Мьянмы и завершила свое выступление в турнире.

В Кубке четырех наций принимают участие команды Кыргызстана, Мьянмы, Ливана и Непала. Согласно регламенту, матчи проходят в один круг, а команды, занявшие первое и второе места, встретятся в финале.

Национальная сборная КР участвовала в турнире с целью подготовки к отборочным матчам Кубка Азии 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/320838/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Футболист сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов пояснил, почему выбрал «Торпедо»
Лига чемпионов по футболу. Определились пары 1/8 финала
В сборной КР по футболу нет сыновей богатых или чиновников — Садыр Жапаров
Экс-главу Федерации футбола Испании приговорили к штрафу за поцелуй спортсменки
Тренера молодежной сборной Кыргызстана по футболу уволили после Кубка Азии
Лига чемпионов по футболу. Определились все участники 1/8 финала
Төрт улуттун кубогу. Кыргызстандын футболчулары Мьянмага утулуп калды
Кубок четырех наций. Футболистки из Кыргызстана уступили Мьянме
Бүгүн Бишкекте «Федя. Элдик футболчу» көркөм тасмасынын жабык көрсөтүүсү өтөт
Азия кубогу (U-20). Кыргызстан командасы Катарга утулуп калды
Популярные новости
Дмитрий Бивол выиграл реванш у&nbsp;Артура Бетербиева за&nbsp;титул абсолютного чемпиона Дмитрий Бивол выиграл реванш у Артура Бетербиева за титул абсолютного чемпиона
Дмитрий Бивол после реванша сфотографировался на&nbsp;фоне флага Кыргызстана Дмитрий Бивол после реванша сфотографировался на фоне флага Кыргызстана
Стало известно, с&nbsp;кем и&nbsp;когда Валентина Шевченко проведет следующий бой в&nbsp;UFC Стало известно, с кем и когда Валентина Шевченко проведет следующий бой в UFC
Акжол Махмудов и&nbsp;Айпери Медет кызы примут участие в&nbsp;турнире Лиги Поддубного Акжол Махмудов и Айпери Медет кызы примут участие в турнире Лиги Поддубного
Бизнес
Как получить гражданство Кыргызстана: способы и&nbsp;условия для россиян Как получить гражданство Кыргызстана: способы и условия для россиян
Бишкек на&nbsp;пути трансформации: от&nbsp;традиционного города к&nbsp;современному мегаполису Бишкек на пути трансформации: от традиционного города к современному мегаполису
Doscredobank: Переводы в&nbsp;Узбекистан с&nbsp;Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента
Жизнь и&nbsp;работа в&nbsp;России: рассказываем о&nbsp;финансовых сервисах Жизнь и работа в России: рассказываем о финансовых сервисах
24 февраля, понедельник
10:38
Боксеры из Кыргызстана завоевали две медали на международном турнире в России Боксеры из Кыргызстана завоевали две медали на междунар...
10:32
Запись в школу. Родители уже могут регистрироваться в системе
10:29
В Люксембурге 27-летняя женщина ударила ножом в сердце своего мужа
10:19
Кубок четырех наций. Футболистки из Кыргызстана завершили выступление на турнире
10:14
Переход на 12-летку. Как в Бишкеке планируют размещать первоклассников