Кубок четырех наций. Футболистки из Кыргызстана завершили выступление на турнире

Женская сборная Кыргызстана по футболу сыграла третий матч на Кубке четырех наций, который проходит в Катманду (Непал) 17-26 февраля. Его можно посмотреть на YouTube-канале.

Встреча с командой из Ливана закончилась со счетом 2:0 в пользу соперниц.

Напомним, ранее сборная КР уступила командам Непала и Мьянмы и завершила свое выступление в турнире.

В Кубке четырех наций принимают участие команды Кыргызстана, Мьянмы, Ливана и Непала. Согласно регламенту, матчи проходят в один круг, а команды, занявшие первое и второе места, встретятся в финале.

Национальная сборная КР участвовала в турнире с целью подготовки к отборочным матчам Кубка Азии 2026 года.