Кубок четырех наций. Футболистки из Кыргызстана уступили Непалу

Фото goalnepal.com. Матч между командами Кыргызстана и Непала

Женская сборная Кыргызстана по футболу сыграла первый матч на Кубке четырех наций, который проходит в Катманду (Непал) 17-26 февраля. Об этом сообщается на сайте КФС.

Встреча с командой из Непала закончилась со счетом 0:1 в пользу хозяек.

Напомним, 20 февраля сборная Кыргызстана сыграет с Мьянмой.

В турнире принимают участие команды Кыргызстана, Мьянмы, Ливана и Непала. Согласно регламенту, матчи пройдут в один круг, а команды, занявшие первое и второе места, встретятся в финале.

Как сообщает Кыргызский футбольный союз, национальная сборная Кыргызстана участвует в турнире с целью подготовки к отборочным матчам Кубка Азии 2026 года.