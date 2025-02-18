09:21
USD 87.45
EUR 91.60
RUB 0.96
Спорт

Кубок четырех наций. Футболистки из Кыргызстана уступили Непалу

Фото goalnepal.com. Матч между командами Кыргызстана и Непала

Женская сборная Кыргызстана по футболу сыграла первый матч на Кубке четырех наций, который проходит в Катманду (Непал) 17-26 февраля. Об этом сообщается на сайте КФС.

Встреча с командой из Непала закончилась со счетом 0:1 в пользу хозяек.

Напомним, 20 февраля сборная Кыргызстана сыграет с Мьянмой.

В турнире принимают участие команды Кыргызстана, Мьянмы, Ливана и Непала. Согласно регламенту, матчи пройдут в один круг, а команды, занявшие первое и второе места, встретятся в финале.

Как сообщает Кыргызский футбольный союз, национальная сборная Кыргызстана участвует в турнире с целью подготовки к отборочным матчам Кубка Азии 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/320231/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Алдыда Англиянын Премьер-Лигасы: Дүйнөдөгү эң кымбат футбол лигалары аталды
Кубок Азии по футболу (U-20). Сборная Кыргызстана проиграла Китаю
Кубок Азии по футболу (U-20). В Бишкеке откроют фан-зону для болельщиков
Женская сборная Кыргызстана по футболу примет участие в международном турнире
Азия Кубогу: Кыргызстандын жаштар курамасы Австралияга утулуп калды
Кубок Азии по футболу (U-20): сборная Кыргызстана проиграла Австралии
Бүгүн Кыргызстандын жаштар курамасы Австралиянын командасы менен беттешет
Дастан Сатпаев стал первым казахстанцем в футбольном клубе «Челси»
Лига чемпионов по футболу. Прошла жеребьевка первого раунда плей-офф
Кыргызстандын футбол боюнча кыз-келиндер курамасы Непалда турнирге катышат
Популярные новости
Семейный мас-рестлинг. Супруги из&nbsp;Кыргызстана о&nbsp;главных победах и&nbsp;жизни в&nbsp;США Семейный мас-рестлинг. Супруги из Кыргызстана о главных победах и жизни в США
Кубок Азии по&nbsp;футболу (U-20). Сборная Кыргызстана проиграла Китаю Кубок Азии по футболу (U-20). Сборная Кыргызстана проиграла Китаю
Главным тренером женской национальной сборной&nbsp;КР стал испанец Антонио Меса Главным тренером женской национальной сборной КР стал испанец Антонио Меса
Кубок Азии по&nbsp;футболу (U-20). В&nbsp;Бишкеке откроют фан-зону для болельщиков Кубок Азии по футболу (U-20). В Бишкеке откроют фан-зону для болельщиков
Бизнес
Почему eSIM&nbsp;с новым номером от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это выгодно Почему eSIM с новым номером от О! — это выгодно
Депозит до&nbsp;16,5 процента&nbsp;&mdash; начните копить с&nbsp;O!Bank уже сегодня Депозит до 16,5 процента — начните копить с O!Bank уже сегодня
Безлимит от&nbsp;MEGA на&nbsp;Instagram и&nbsp;мессенджеры: свобода общения без ограничений Безлимит от MEGA на Instagram и мессенджеры: свобода общения без ограничений
В&nbsp;будущее с&nbsp;надежным партнером. KICB открыл новое здание филиала в&nbsp;Нарыне В будущее с надежным партнером. KICB открыл новое здание филиала в Нарыне
18 февраля, вторник
09:12
Кубок четырех наций. Футболистки из Кыргызстана уступили Непалу Кубок четырех наций. Футболистки из Кыргызстана уступил...
09:11
Самолет авиакомпании Delta airlines потерпел крушение в Канаде
08:59
Проблему драк, школьного рэкета и буллинга обсудили в администрации президента
08:39
Пожар в чайхане в Усть-Луге: число пострадавших кыргызстанцев увеличилось
08:26
В кыргызстанца стреляли в Москве: подозреваемый задержан
17 февраля, понедельник
23:39
Android 16 представит новую защиту от телефонных мошенников
22:42
Во время пожара в чайхане в Ленинградской области пострадали трое кыргызстанцев
22:21
Парк на Южной магистрали заливает из канализации. Бишкекводоканал убрал засор
22:00
Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны