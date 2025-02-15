Женская сборная Кыргызстана по футболу примет участие в международном турнире

Женская сборная КР по футболу примет участие в турнире «Кубок четырех наций», который пройдет 15-27 февраля в Катманду (Непал). Об этом сообщается на сайте КФС.
В турнире примут участие команды Кыргызстана, Мьянмы, Ливана и Непала.
Согласно регламенту, матчи пройдут в один круг, а команды, занявшие первое и второе места, встретятся в финале.
Расписание игр сборной КР:
- 17 февраля: Непал — Кыргызстан;
- 20 февраля: Кыргызстан — Мьянма;
- 23 февраля: Кыргызстан — Ливан.
Женская сборная КР примет участие в турнире под руководством главного тренера Нематжана Закирова.