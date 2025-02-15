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Спорт

Женская сборная Кыргызстана по футболу примет участие в международном турнире

Фото КФС. Сборная КР по футболу

Женская сборная КР по футболу примет участие в турнире «Кубок четырех наций», который пройдет 15-27 февраля в Катманду (Непал). Об этом сообщается на сайте КФС.

В турнире примут участие команды Кыргызстана, Мьянмы, Ливана и Непала.

Согласно регламенту, матчи пройдут в один круг, а команды, занявшие первое и второе места, встретятся в финале.

Расписание игр сборной КР:

  • 17 февраля: Непал — Кыргызстан;
  • 20 февраля: Кыргызстан — Мьянма;
  • 23 февраля: Кыргызстан — Ливан.

Женская сборная КР примет участие в турнире под руководством главного тренера Нематжана Закирова.
Ссылка: https://24.kg/sport/320024/
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